“المؤقتة” تتخذ إجراءات لتفادي “كوارث الشتاء”

أقرت الحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لتدارك أي كوارث طبيعة خلال موسم الشتاء المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري موسع عقده رئيس الحكومة عبدالله الثني بمقر الحكومة في منطقة قرنادة، ناقش آليات وضع خطة لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية خلال موسم فصل الشتاء القادم، والتي من شأنها مواجهة الفيضانات والسيول المحتمل.

وجاء على رأس الإجراءات تنظيف العبَّارات وقنوات تصريف مياه الأمطار بالبلديات التي تعرضت لمشاكل خلال فصل الشتاء الماضي.

ووفق بيان لـ”الموقتة”، فقد استعراض الاجتماع كافة المقترحات والحلول الواردة من الوزارات والهيئات والبلديات المعنية بهذه المشاكل وتقديمها للجنة الطوارئ المشكلة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية.

وأصدر دولة رئيس مجلس الوزراء تعليماته بالعمل على إصدار القرارات اللازمة لتخصيص المبالغ المالية التي تم اقتراحها والبالغة 24 مليون دينار سيتم تخصيصها عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تخصيص 26 مليون دينار لتدارك مخاطر فصل الشتاء في بلديات منطقة بنغازي الكبرى، للصرف عليها من خلال لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي.

يشار إلى أن الاجتماع ضم وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، وزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية حامد، وزير الزراعة حسن الزيداني، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد عبدالقادر، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، ومسؤولين آخرين.

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