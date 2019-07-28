زولية: وفد من نواب ريكسوس زار روسيا وإلتقى بميخائيل بوغدانوف

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد الوهاب زولية إن وفد من النواب المقاطعين والمنشقين المجتمعين بطرابلس التقى يوم الأربعاء الماضي خلال زيارته لروسيا مساعد وزير الخارجية بمكتبة بوزارة الخارجية بصفته المكلف بمهام وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

زولية أشار في تصريح خاص لـ” المختار العربي” إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية العلاقة التاريخية بين البلدين وسبل استمرار وتطوير العلاقة.

يشار إلى أن الوفد تضمن كل من ناصر بن نافع وجلال الشويهدي وعبد المنعم بلكور وعبد الوهاب زولية وبلخير الشعاب.

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