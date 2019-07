المتوسط:

ناقش وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز بحكومة الوفاق “محمد أبوبكر”، مع ممثلين ووجهاء وأعيان عن بلدية غات، مقترح تطوير التعليم التقني والفني بالمنطقة، الذي يرتكز علي عدة محاور رئيسية أهمها إعادة النظر في جميع التخصصات المهنية التقنية والفنية التي يتم تدريسها مع إمكانية التوجه لاستحداث تخصصات مهنية جديدة تتماشي مع متطلبات واحتياجات سوق العمل بالمنطقة، يصاحبها تنفيذ برامج مساندة تتعلق بتدريب المدرسين واستحداث المناهج والخطط التعليمية والتدريبية مع تطوير للأجهزة والأدوات والمعدات التدريبية بما يتماشي مع التطور العلمي الحديث.

وأوضحت وزارة التعليم عبر صفحتها على فيسبوك، أن المجتمعين تطرقوا لأوضاع المدرسين ومؤسسات التعليم التقني واحتياجاتهم ومتطلباتهم وبعض الإشكاليات التي تواجههم والسعي لإقامة برامج تدريبية بالبلدية بالتعاون بين وزارتي التعليم والعمل.

وقد خلص المجتمعون بعد نقاشات مطولة إلى ضرورة إعادة بناء وتطوير التعليم التقني والفني في منطقة غات على أسس سليمة تبدأ بدراسة المنطقة ومحيطها وتحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل فيها بمختلف المجالات السياحية والزراعية والمجتمعية والتجارية والصناعية بالتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية كوزارة التخطيط والعمل وغرفة التجارة والزراعة والصناعة بالبلدية ورجال الأعمال بالإضافة للاهتمام ببناء شخصية خريجي التعليم الفني لتغيير نظرة المجتمع لهم وإعداد مناهج إرشادية وتوجيهية لطلاب التعليم الاساسي الشق الثاني والثانوي حتي يتمكنوا من تحديد توجهاتهم وطموحاتهم وإعداد برامج تدريبية للرفع من مهاراتهم الحياتية في مجال الاعمال والابتكار والإبداع لكي يتم تهيئتهم ليصبحوا أصحاب أعمال في المجتمع الذي ينتمون إليه إلي جانب تدريب المدرسين والمدربين علي الطرق الحديثة للتعليم التقني والفني والسعي لتشجيع خرجي التعليم التقني والفني بمنحهم قروض تمكنهما من اقامة مشروعات صغري .

The post «تعليم الوفاق» تبحث دعم التعليم الفني والتقني في غات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية