ليبيا: مقتل 5 أطباء في قصف جوي على مستشفى ميداني تابع لقوات حكومة الوفاق بطرابلس

قتل خمسة أطباء وأصيب ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة في قصف جوي استهدف مساء السبت مستشفى ميداني تابع لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية جنوب طرابلس. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق أن “إصابة مباشرة وجهت للمستشفى”، متهما قوات المشير خليفة حفتر بشن الغارة.
تعليق
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راينا من قبل ما قالوا انها سيارة اسعاف مدمرة عرضوها فى قنواتهن الخرفانية واتضح انها سيارة عسكرية وراينا فى مظاهرات اخوانية بمصر من يضرب بمسدسه احد المتظاهرين من الخلف فى راسه ليتهم الامن بقتله وليس غريبا ان يقصف الخوان سيارة اسعاف لاتهام الجيش او وضع اليات عسكرية بجوار مستشفى ميدانى ليحتموا فيه رغم تخذير الجيش الوطنى ويتحمل مسئولية الضحايا المليشيات الارهابية فالمستشفيات الميدانية تكون بعيدة عن القتال
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