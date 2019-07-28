ليبيا: مقتل 5 أطباء في قصف جوي على مستشفى ميداني تابع لقوات حكومة الوفاق بطرابلس

قتل خمسة أطباء وأصيب ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة في قصف جوي استهدف مساء السبت مستشفى ميداني تابع لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية جنوب طرابلس. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق أن “إصابة مباشرة وجهت للمستشفى”، متهما قوات المشير خليفة حفتر بشن الغارة.

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