عماري زايد يبحث تنظيم عمل البلديات

عقد عضو المجلس الرئاسي رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات “محمد عماري زايد” اليوم الأحد، اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية، وزيري الحكم المحلي ” ميلاد الطاهر” والعمل والتأهيل “المهدي الأمين”.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عقد بطرابلس تناول تنظيم عمل البلديات ووزارة الحكم المحلي في كل ما يتعلق بالتواصل مع المنظمات الدولية الداعمة لملف الإدارة المحلية بشكل يضمن الاستفادة من هذه المنظمات، وما تقدمه من برامج وفق سياسة الدولة الليبية وأولوياتها.

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