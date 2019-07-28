غوتيريس: ليبيا ليس بلدا آمنا للجوء

ليبيا – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن ليبيا ليست بلدًا آمنًا للجوء ، مطالباً بمعاملة اللاجئين بكرامة واحترام وفقًا للقانون الدولي.

نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق أوضح في بياناً صحفياً وفقا لما أوردته قناة “العربية الحدث” أمس السبت أن غوتيريس يشعر بحزن عميق إزاء الأنباء التي أفادت بأن حوالي 150 لاجئاً ومهاجرًا فقدوا حياتهم بعد أن انقلبت القوارب التي كانوا يستقلونها قبالة الساحل الليبي يوم الخميس الماضي.

كما أكد بانه حزين ايضاً بسبب وضع الناجين من حادثة الغرق بمركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء والذي تعرض لغارة جوية في الثاني من يوليو الجاري أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية