تعليم الوفاق تبحث دعم التعليم الفني والتقني في غات

بحث وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز “محمد أبوبكر”، مع ممثلين ووجهاء وأعيان عن بلدية غات ومحيطها، مقترح تطوير التعليم التقني والفني بمنطقة غات.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، أن المقترح يرتكز على عدة محاور رئيسية أهمها إعادة النظر في جميع التخصصات المهنية التقنية والفنية التي يتم تدريسها في منطقة غات والابقاء على المناسب منها للمنطقة مع إمكانية التوجه لاستحداث تخصصات مهنية جديدة تتماشي مع متطلبات واحتياجات سوق العمل بالمنطقة، يصاحبها تنفيذ برامج مساندة تتعلق بتدريب المدرسين واستحداث المناهج والخطط التعليمية والتدريبية مع تطويراً للأجهزة والادوات والمعدات التدريبية بما يتماشى مع التطور العلمي الحديث.

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