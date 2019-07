«تسييري الكفرة» يبحث تنفيذ مشروعات بتكلفة 20 مليون دينار

المتوسط:

ناقش أعضاء المجلس التسييري والقطاعات التنفيذية ببلدية الكفرة اليوم الأحد، مع أعضاء المجلس ورئيس مجلس الحكماء والشورى ومنسقي ومسؤولي القطاعات، نتائج زيارة وفد الكفرة الذي ضم ( التسييري والحكماء ) الى رئيس مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة بالحكومة المؤقتة.

وتطرق المجتمعون إلى أبرز المشروعات عاجلة التنفيذ التي تمت الموافقة عليها في خطة مجلس الوزراء بتكلفة 20 مليون دينار.

كما تم التأكيد على ضرورة تواصل كافة القطاعات مع الجهات السيادية التابعة لها للمطالبة بحقوق الكفرة في شتى المجالات.

