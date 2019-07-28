المؤقتة تبحث إنشاء مركز لعلاج مرضى التوحد

قرنادة-العنوان

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني آليات توفير احتياجات فئة مرضى التوحد، وإمكانية انشاء مراكز لعلاج مرضى التوحد، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة.

وبحث الاجتماع الذي ضم وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الموقتة الدكتورة فتحية علي حامد واخصائي مرض التوحد الدكتور فتحي الدايخ. احتياجات فئة مرضى التوحد وكيفية توفيرها وتسيير الأمور لهم.

وأصدر رئيس الحكومة التعليمات بالعمل على إنشاء مركز مختص لعلاج وإيواء مرضى التوحد وفقا لأعلى المستويات المعتمدة دوليا مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة له بما يؤهل هذه الشريحة للانخراط في المجتمع وفقا لقدراتها.

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