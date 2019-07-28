تكليف الكتيبة”116″مشاة بتأمين مطار سبها الدولي

أخبار ليبيا 24 – خاص

كلف آمر منطقة سبها العسكرية، عميد محمد علي مسعود، الكتيبة 116 مشاة بتأمين الحماية والحراسة لمطار سبها الدولي

جاء ذلك في كتابًا إلى آمر الكتيبة 160 مشاة، وذلك بشأن تكليف الكتيبة 116 مشاة، وفقًا لتعليمات القائد العام خليفة حفتر.

وأوضح كتاب، آمر منطقة سبها العسكرية، أن هذه التعليمات تأتي وفق كتاب أمين عام القيادة العامة المرقم ق ع/160/3101، والمؤرخ في الثلاثين من يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، والخاص بتكليف الكتيبة 116 مشاة، بتأمين الحماية والحراسة لمطار سبها الدولي، ومستودع سبها النطفي، بوابة 17 جنوب بوابة كم “18” أوباري .

وفي كتاب سابق، وجه أمين عام قوات الجيش، عبدالكريم هدية، كتابًا إلى آمر الكتيبة 116 مشاة، لاتخاذ الإجراءات بشأن تأمين الحماية والحراسة لمطار سبها الدولي، ومستودع سبها النطفي، بوابة 17 جنوب بوابة كم “18” أوباري .

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