المتوسط:

قالَ مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة المهندس جمعة البكوش، إن سبب انقطاع الاتصالات في بنغازي يعود إلى انقطاع كابل الألياف البصرية ” NGBN” وذلك بالقرب من مستشفى النفسية بمنطقة الهواري.

وأشار البكوش، إلى أنَّ فرق الصيانة تقوم الآن بإصلاح العطل لعودة الاتصالات إلى مدينة بنغازي في أسرع وقت ممكن.

