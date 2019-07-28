اللواء شقلوف يصل منطقة الأحياء البرية جنوب طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الأحد أن اللواء مفتاح شقلوف وصل لمنطقة الأحياء البرية.

ويعد شقلوف من أبرز القادة العسكريين الذين التحقوا بعملية الكرامة منذ إعلانها وقاد مجموعة من الكتائب العسكرية خلال المواجهات المسلحة التي خاضتها القوات المسلحة ضد المتطرفين في بنغازي والحقول النفطية.

تعرض في نوفمبر 2018 لوعكة صحية مفاجأة نتيجة تعرضه لجلطة على مستوى الدماغ دخل على إثرها لغرفة العناية في إحدى المصحات في العاصمة الأردنية عمّان.

وكانت القوات المسلحة العربية الليبية حققت أمس السبت تقدمات كبيرة في عدد من المحاور وتمكنت من السيطرة على مواقع جديدة.

وأفاد الخرطوش أن القوات المسلحة حققت اختراق نسبي في منطقتي الأحياء البرية ومعسكر النقلية كما تمكنت من السيطرة على مسجد صلاح الدين ( الجامع الخضر ) على يسار طريق كوبري المطار النقلية.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية السبت أن فصيل استطلاع للقوات المُسلحة قام بتنفيذ عملية عسكرية نوعية بمنطقة القربولي.

وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا الفصيل تحول إلى مواقع أخرى لن يتم الإفصاح عنها ؛ لتنفيذ باقي المهام المُكلّف بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24