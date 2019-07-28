اجتماع وزاري لاتخاذ التدابير اللازمة استعدادا للشتاء المقبل

عقد رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم اجتماعا وزاريا موسعا لاتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لتدارك أي كوارث طبيعة خلال موسم الشتاء المقبل.

ونوقشت خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، آليات وضع خطة لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية خلال موسم فصل الشتاء القادم، والتي من شأنها مواجهة الفيضانات والسيول المحتملة.

هذا وأصدر الثني تعليماته بالعمل على إصدار القرارات اللازمة لتخصيص المبالغ التي تم اقتراحها، وقيمتها أربعة وعشرون مليون دينار، بالإضافة إلى تخصيص ستة وعشرين مليون دينار، لتدارك مخاطر فصل الشتاء في بلديات منطقة بنغازي الكبرى، للصرف عليها من خلال لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي.

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