«غوتيريس»: ليبيا ليست بلدًا آمنا للجوء

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إنَّ ليبيا ليست بلدًا آمنًا للجوء، مطالباً بمعاملة اللاجئين بكرامة واحترام وفقًا للقانون الدولي.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق في بيان صحفي أمس السبت، أن غوتيريس يشعر بحزن عميق إزاء الأنباء التي أفادت بأن حوالي 150 لاجئاً ومهاجرًا فقدوا حياتهم بعد أن انقلبت القوارب التي كانوا يستقلونها قبالة الساحل الليبي يوم الخميس الماضي.

كما أكد أنه حزين أيضاً بسبب وضع الناجين من حادثة الغرق بمركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء والذي تعرض لغارة جوية في الثاني من يوليو الجاري أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصًا.

