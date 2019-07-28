الكشف عن آخر التطورات الميدانية في طرابلس

نقلت وكالة أنباء البيضاء عن شعبة الإعلام الحربي القول إن الجيش الليبي تمكن من غنم ثلاثة دبابات واثنان سلاح 23 من مليشيا الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية الوفاق غير الشرعية .

و أوضحت المصادر أن طلائع القوات المسلحة تمكنت من دحر مليشيا الردع إلى ما بعد مبنى جوزات صلاح الدين .

وذكر ت أن قوات المدفعية التابعة للقوات المسلحة تدك هذه اللحظات تمركزات وتجمعات مليشيات الوفاق التي تحاول منع تقدم القوات المسلحة إلى وسط العاصمة .

ومن جهته، أكد آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني استعداد القوات المسلحة لدخول قلب طرابلس وذلك بعد نجاح الوحدات العسكرية في استنزاف الميليشيات المسلحة بضواحي طرابلس.

اللواء القطعاني أوضح أن القوات المسلحة ستدخل العاصمة لتحريرها من الميليشيات خلال أيام معدودة.

وأشار إلى أن تركيا وقطر دعمت المليشيات التابعة لجماعة الإخوان بإرهابيين تم نقلهم من مدينة إدلب السورية ، لافتاً إلى أن الإرهابيين يتمركزون في مدينة الزاوية لدعم ميليشيات أبوعبيدة التي تحركها قطر وتركيا حسب مصالحهما

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا