بعد غياب طويل.. التطعيمات تصل بني وليد

انطلقت اليوم الأحد، التطعيمات الإجبارية الخاصة بالأطفال داخل بلدية بني وليد موزعة على 9 مراكز صحيـة بالمدينة.

وتأتي هذه التطعيمات بعد انقطاع دام 9 أشهر، وبعد مناشدات عديدة لمكتب الرعاية الصحية وجهها إلى وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وأكد مدير مكتب الرعاية الصحية أيمن الهوادي، أن العمل داخل المراكز سيستمر حتى انتهاء الكمية، وذلك حسب الخطة الموضوعة من قبل إدارة الخدمات الصحية.

من جهته ناشد مدير إدارة الخدمات الصحية سامي الوداني، جميع المواطنين عدم التزاحم على المراكز الصحية، مؤكدا أن التطعيمات متوفرة داخل بني وليد وعلى المواطنين التوجه لواحد من المراكز الـ9 المخصصة للتطعيم.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن الأسبوع الماضي وصول شحنة جديدة من التطعيمات إلى العاصمة طرابلس، ضمن جدول التحصينات المعتمد.

وأوضح مدير إدارة التطعيمات بالمركز د. عبدالباسط سميو أن هذه الشحنة تتكون من مطعوم الروتا والحصبة، إضافة إلى مطعوم الالتهاب الرئوي، مبينا أن إدارة التطعيمات ستشرف على آلية توزيع التطعيمات لضمان وصولها إلى كافة المدن الليبية دون استثناء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية