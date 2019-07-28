الثني يلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية لبحث ملف مرضى التوحد

ناقش رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني مع وزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية حامد احتياجات فئة المصابين بمرض التوحد وآلية توفيرها، وبحسب الحكومة المؤقتة فقد أكد الثني خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة في قرنادة على ضرورة توفير كافة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة مرضى التوحد، حيث أصدر تعليماته بالعمل على إنشاء مركز متخصص لعلاج وإيواء المرضى بأعلى المستويات، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأهيل هذه الشريحة للاندماج في المجتمع.
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قناة ليبيا
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