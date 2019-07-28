الثني يوجه بإنشاء مركز مختص لمرضى التوحد

تعهّد رئيس الحكومة المؤقتة عبداله الثني، اليوم الأحد، بتوفير جميع احتياجات ومتطلبات شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأصدر الثني تعليماته بالعمل على إنشاء مركز مختص لعلاج وإيواء مرضى التوحد وفقا لأعلى المستويات المعتمدة دوليا مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة له بما يؤهل هذه الشريحة للانخراط في المجتمع وفقا لقدراتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بمقر “المؤقتة” في منطقة قرنادة مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، لبحث آليات توفير احتياجات فئة المصابين بمرض التوحد.

ووفق بيان لـ”المؤقتة”، فقد ناقش الاجتماع الذي حضره الأخصائي في مرض التوحد الدكتور فتحي الدايخ، احتياجات هذه الفئة وكيفية توفيرها.

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