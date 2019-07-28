انطلاق دورة في مجال الفئات الخاصة بالمدارس العامة

انطلقت بمدينة درنة دورة لتأهيل وتطوير كادر من الأخصائيين للعمل في مجال الفئات الخاصة، في المدارس العامة التابعة لمراقبة تعليم المدينة، وذلك ضمن خطة عمل إدارة التربية الخاصة بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، الدورة التي تستمر لمدة أسبوع بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بدرنة، تهدف إلى إنشاء وحدات فنية متمثلة في وحدة المقاييس والاختبار ووحدة برامج التأهيل والدمج ووحدة الإرشاد الأسري، حيث من المقرر تخريج مجموعتين للعمل ضمن هذه الوحدات المستحدثة.

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