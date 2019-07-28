انطلاق دورة في مجال الفئات الخاصة بالمدارس العامة

انطلقت بمدينة درنة دورة لتأهيل وتطوير كادر من الأخصائيين للعمل في مجال الفئات الخاصة، في المدارس العامة التابعة لمراقبة تعليم المدينة، وذلك ضمن خطة عمل إدارة التربية الخاصة بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، الدورة التي تستمر لمدة أسبوع بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بدرنة، تهدف إلى إنشاء وحدات فنية متمثلة في وحدة المقاييس والاختبار ووحدة برامج التأهيل والدمج ووحدة الإرشاد الأسري، حيث من المقرر تخريج مجموعتين للعمل ضمن هذه الوحدات المستحدثة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
اللواء “مفتاح شقلوف” يصل منطقة الأحياء البرية جنوب العاصمة طرابلس
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
الثني يوجه بإنشاء مركز مختص لمرضى التوحد
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الثني يلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية لبحث ملف مرضى التوحد
تم النشر منذُ 20 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
بعد غياب طويل.. التطعيمات تصل بني وليد
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك