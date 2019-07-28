مواطن يتسبب في قطع الاتصالات والإنترنت عن بنغازي

بنغازي 28 يوليو 2019(وال) – عادت اتصالات الهاتف بشركتي لبيانا والمدار وشبكة الإنترنت للعمل تدريجيًا بعد انقطاعها التام لساعات مابعد ظهر اليوم الأحد 28 يوليو 2019م في مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها.

وكشف رئيس قسم الإعلام في شركة المدار محمد الزواوي، عن أن السبب الرئيسي في انقطاع الاتصالات هو قيام أحد المواطنين بأعمال حفر مما تسبب في قطع أحد كوابل الألياف البصرية الرئيسة في منطقة الهواري التابع لشركة هاتف ليبيا .

الزواوي أضاف أن فرقة صيانة تابعة لشركة هاتف ليبيا قامت بالتوجه للمكان وتعمل على إصلاح العطل بشكل نهائي .

وختم رئيس قسم الإعلام في الشركة أن خدمة الاتصالات والإنترنت بدأت تعود لبنغازي والمناطق المجاورة لها بشكل طبيعي.( وال – بنغازي) س ع / ع ع

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