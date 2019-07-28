حفر عشوائي يتسبب في انقطاع خدمة اتصالات في بنغازي

بنغازي-العنوان

شهدت مناطق عدة اليوم الأحد في شرقي ليبيا إلى انقطاع تغطية الاتصالات بشبكتي الهاتف المحمول “ليبيانا” و “المدار”.

وأرجع مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة، المهندس جمعة البكوش، في تصريح خاص لصحيفة العنوان، أسباب انقطاع التغطية عن بعض المدن في شرق ليبيا إلى انقطاع خط الألياف البصرية “إن جي بي إن” التابع لشركة هاتف ليبيا جراء قيام أحد المواطنين بالحفر، وذلك بالقرب من مستشفى النفسية بمنطقة الهواري جنوبي بنغازي.

وأكد البكوش، أن فرق الصيانة تقوم الآن بإصلاح العطل لإرجاع الاتصالات إلى مدينة بنغازي في أسرع وقت ممكن.

بدورها تقدّمت شركة المدار الجديد بالاعتذار لمشتركيها عن انقطاع التغطية، مؤكدة أن العمل جارٍ حاليًا لإصلاح العطل وإرجاع الخدمة في أقرب وقت ممكن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية