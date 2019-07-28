لجنة الخارجية النيابية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الرئاسي لتوفير مراكز احتجاز آمنه للمهاجرين

ليبيا – أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي عن بالغ حزنها وأسفها عن حادث غرق للمهاجرين الذي أودى بحياة العشرات، داعيةً إلى تحرك دولي لإنقاذ واستضافة المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور البحر المتوسط.

اللجنة في الوقت الذي ترحب فيه خلال بيان صدر عنها اليوم الأحد نقلته وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة بالمناقشات التي جرت في باريس لإيجاد حلول لأزمة المهاجرين عبر البحر المتوسط، تكرر أن هذه الأزمة العالمية تحتاج لمعالجه ناجحة تشمل القضاء على أسباب الهجرة ومكافحة عصابات تهريب البشر.

وذكرت بضرورة تنفيذ المنظمات الدولية الاستحقاقات المناطة بها ووفاء تلك المنظمات بالتعهدات التي قدمتها للدول الأفريقية ومن ذلك تفعيل اللجنة الثلاثية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التي لم تقدم أي شيء.

وأشارت اللجنة مجدداً إلى تحفظها على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين إيطاليا وحكومة الوفاق غير شرعية عام 2017 التي لم تراعي الجوانب الإنسانية على حساب خفض إعداد المهاجرين إلى الأراضي الإيطالية وتكديسهم في مراكز احتجاز غير آمنة بعيداً عن السلطات الشرعية في ليبيا، مؤكدةً على ضرورة وقف التعامل بتلك المذكرة.

كما تحث المجتمع الدولي للضغط على السلطات بمدنية طرابلس وبشكل عاجل لتوفير مراكز احتجاز آمنه للمهاجرين، مناشدةً منظمة الهجرة الدولية والمجتمع الدولي لتكثيف جهودها من المساعدة في نقل المهاجرين إلى مراكز آمنة وتعجيل عودتهم إلى بلادهم ونقلهم لبلد ثالث.

ونوّهت اللجنة المجتمع الدولي بضرورة دعم مسيرة ليبيا نحو الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة الليبية لتقوم بواجباتها ومنها تأمين الحدود والمنافذ في البلاد.

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