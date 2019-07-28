حجاج منطقة الجبل الأخضر ب يغادرون إلى الأراضي المقدسة

غادر الحجاج التابعون لمنطقة الجبل الأخضر باء مطار طبرق الدولي، متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج للعام الحالي، وتعتبر هذه الرحلة هي الأولى التي تنطلق من مطار طبرق الدولي، والتي تتضمن حجاج المنطقة الممتدة من الأبرق غربا إلى امساعد شرقا وحتى الجغبوب جنوبا، حيث تم تسهيل كافة إجراءات تسفير الحجاج عن طريق تنسيق الجهود بين إدارة مطار طبرق والأجهزة الأمنية التابعة له والهلال الأحمر الليبي ومكاتب الأوقاف المختلفة.

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