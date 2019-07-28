بالصور.. تشييع جثامين أطباء المستشفى الميداني

جرت اليوم الأحد مراسم تشييع جثامين الأطباء الذين قضوا في القصف الجوي على المستشفى الميداني الزاوية بطريق المطار في طرابلس، أمس السبت.

وخلّف القصف الجوي 7 قتلى هم 5 أطباء ومسعفيْن، إضافة إلى إصابة 8 من الأطقم الطبية بجروح.

وكان مركز الطب الميداني والدعم، استنكر الهجوم ونوه أن العاملين في قطاع الصحة والمستشفيات والأطقم الطبية، ليسوا أهدافًا عسكرية، ولا طرفًا في النزاعات المسلحة.

من جهته أدان المجلس الرئاسي القصف، معتبرا أن استهداف المستشفيات والمنشآت المدنية “أصبح ممنهجا” ويعد جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفت المجلس في بيان إلى أن الجهات المختصة بحكومة الوفاق تقوم بتوثيق ورصد مثل هذه الجرائم لتقديم مرتكبيها ومن أعطى الأوامر بتنفيذها للقضاء المحلي والدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات.

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