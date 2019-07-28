نجل البغدادي يناشد البعثة الأممية بالتدخل لتنفيذ الإفراج عن والده

ناشدت عائلة البغدادي المحمودي آخر أمين للجنة الشعبية العامة “رئيس وزراء”، بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات الإنسانية التدخل السريع لتنفيذ قرار الإفراج الصحي الذي اصدرته وزارة العدل في حكومة الوفاق بحق المحمودي قبل أيام.

جاء ذلك في اتصال خاص أجرته بوابة افريقيا الاخبارية مساء اليوم الاحد مع عثمان المحمودي نجل البغدادي المحمودي ،أكد فيه تدهور الحالة الصحية لوالده البالغ من العمر سبعين عاماً. و

قال نجل البغدادي إن عائلته تتابع الوضع الصحي الحرج للبغدادي المحمودي والذي يعاني من مرض عضال ألم به في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه ونتيجة لظروف سجنه وعدم تلقيه العلاج المناسب وصل به الامر إلى مراحل متقدمة من المرض.

وأَضاف المحمودي الابن، أنه في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني قرارا بالأفراج عن والده لدواعي صحية ، إلا أنه لم يتحقق هذا الإفراج حتى الآن.

وطالب نجل البغدادي رئيس بعثة الدعم في ليبيا وجميع المنظمات الإنسانية بالتحرك وبشكل عاجل للضغط على الأطراف المعنية في حكومة الوفاق لتنفيذ قرار الإفراج حتى يتلقى العلاج المناسب خارج ليبيا لتعذر ذلك فيها.

وختم المحمدي، اتصاله ببوابة افريقيا الاخبارية بالقول إن الدواعي الإنسانية والحالة الصحية الحرجة لوالده ومبادئ حقوق الإنسان تحتم ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياة البغدادي ،مشيرا إلى أن أملا يحذوه في أن تسعد عائلته بالاجتماع به ليكمل ماتبقى من حياته وسط أسرته وأحفاده .

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