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الأوضاع والتطورات الأخيرة في العاصمة على رأس مباحثات سيالة مع نظيرة التونسي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة بالعاصمة التونسية بنظيره التونسي خميس الجهيناوي. 

الجانبان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق الأوضاع والتطورات الأخيرة التي تمر بها العاصمة طرابلس وسبل وقف ماوصفه سيالة بـ” العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس) والعودة إلى المسار السياسي ودعم الحكومة التونسية لهذا المسار.

وجاء ذلك خلال تقديم الوزير واجب العزاء في فقدان تونس للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي ومشاركته في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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