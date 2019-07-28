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انقطاع تغطية “المدار الجديد” بمدن شرقية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة المدار الجديد، مساء الأحد، انقطاع التغطية في بعض مدن المنطقة الشرقية دون أن تحددها.

وقالت الشركة في إدراج بصفحتها في “فيسبوك”، إن انقطاع التغطية سببه قيام أحد المواطنين في منطقة الهواري بمدينة بنغازي بالحفر وقطع كيبل NGBN التابع لشركة هاتف ليبيا.

وأشارت “المدار الجديد” إلى أن ذلك تسبب في انقطاع أغلب الاتصالات عن المنطقة، لافتة إلى أن العمل جارٍ حاليا على إصلاح العطل وإرجاع الخدمة في أقرب وقت ممكن، مقدمة في الوقت ذاته اعتذارها للمشتركين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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