مدير منفذ السلوم: 7 ملايين مصرى عادوا من ليبيا منذ أحداث فبراير

قال اللواء محمد السويسى، مدير عام منفذ السلوم البرى، إن المنفذ تعرض إلى تحديات ومواقف صعبة كثيرة عقب ثورة 25 يناير فى مصر والثورة الليبية، موضحا أن المنفذ تعرض إلى اعتداءات وأعمال عنف، وشهد عودة نحو 7 ملايين من المصريين العاملين بليبيا، خلال تلك الفترة.

واستعرض السويسى، عدد العربات والشاحنات والأفراد التى عبرت منفذ السلوم البرى خلال عام 2018/2019، مشيرا إلى أن المنفذ حقق إيراد سنوى أكثر 240 مليون جنيه خلال هذا العام.

جاء ذلك خلال تفقد وفد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري ، لمنفذ السلوم ومتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير المنفذ، فى إطار توجه الدولة لتنمية المناطق الحدودية وغرب مصر.

