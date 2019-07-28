“8” خطوات لتأمين مدينة بنغازي .. تعرف عليها ؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد وزير الدّاخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف اجتماعا أمنيا موسّعا بقادة الأمن في مدينة بنغازي، بمقر مديرية الأمن بحضور رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، ورئيس جهاز الأمن الداخلي.

وقد تطرّق الحضور خلال الاجتماع إلى وضع الخطط الكفيلة؛ لتعزيز الأمن في مختلف ربوع ليبيا، ومدينة بنغازي على وجه الخصوص.

وزير الداخلية شدد على ضرورة ضبط الأمن وتعزيزه وتفعيل كافة البوابات والتمركزات الأمنية، صادرا تعليماته بضرورة تكليف أمراء للبوابات الأمنية، على أن تضم مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية المشتركة في الخطة.

ومن جهته، وجه رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، بضم إدارتي الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية للخطة الأمنية، وذلك لمساندة قوات الأمن المختلفة في عملها المنوط بها.

وقد تم الاتفاق على توحيد كافة الجهود من أجل منع أي خروقات أمنية بما يضمن سير الأمن على أكمل وجه، مؤكدا أن السيد رئيس الأركان العامة، تعهد بدعم الخطة لوجستيا بما تحتاجه من عمل؛ لتقوم بدورها على أكمل وجه.

وضمّ الاجتماع رئيس الخطة الأمنية المشتركة – مدير أمن بنغازي، عميد عادل عبد العزيز، ومختلف مدراء الإدارات والفروع والأقسام التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.

الجدير بالذكر أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية برئاسة مدير أمن بنغازي،قد أعلنوا في وقت سابق إلى وضع خطة أمنية جديدة؛ وذلك لمنع أي خروقات أمنية تحدث في بنغازي، وتهدف إلى ضبط الشارع العام ومنع المخالفات التي من شأنها الإضرار بالمواطن وأمنه، خاصة بعد النجاح التي حققته الخطط الأمنية، التي وضعتها وزارة الداخلية في الأيام الماضية بمختلف مدن سيطرة الحكومة المؤقتة.

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