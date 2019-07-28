القطعاني : قوات الجيش رصدت مقاتلين أجانب في صفوف الوفاق

قال آمر اللواء ثلاثة وسبعين مشاة، اللواء علي القطعاني، إن قوات الجيش رصدت مقاتلين أجانب، يقاتلون في صفوف الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وأوضح القطعاني في تصريحات لصحيفة اليوم السابع المصرية، أن القوات المسلحة قبضت على عدد من هؤلاء المقاتلين الأجانب، الذين فروا من مدينة إدلب السورية، وانضموا إلى إحدى الجماعات المسلحة في ليبيا بدعم من تركيا وقطر، مؤكدا أن هدف القوات المسلحة هو الحفاظ على دولة المؤسسات، وتأمين ممتلكات الدولة.

ودعا القطعاني لعدم الالتفات إلى الأكاذيب التى تبثها وسائل الإعلام الداعمة للوفاق، مؤكدا أن اللواء الذي يقوده يضم عددا كبيرا من أبناء المنطقة الغربية.

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