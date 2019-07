صحفي أمريكي يكشف علاقة ليبيا بتدهور الاقتصاد التركي

المتوسط:

تتكبد تركيا، بحسب تقرير أعده الصحفي الأمريكي الشهير، المختص بالشأن الليبي جيمس ويلر، خسائر اقتصادية كبيرة، على خلفية دعمها الميليشيات الإرهابية في ليبيا، مما أصبح يُقوض المستقبل السياسي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وتساءل ويلر، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة، “تويتر” اليوم الأحد: “على الرغم من أن أردوغان مؤيد متحمس للإخوان وحكومة الوفاق، لكن الاقتصاد التركي في ورطة”، متسائلا “من يدفع ثمن الأسلحة التي ترسلها تركيا إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة؟”.

وأضاف ويلر، بحسب ما نشره موقع “إرم نيوز” الإماراتي، المتخصص في الشأن الدولي، أن أردوغان قبض الثمن من الميليشيات الليبية التي تقاتل ضد الاستقرار هناك.

وتؤمن المدفوعات الليبية شريانًا من العملة الصعبة للنظام التركي، فمصنع الطائرات المسيرة “درون”، المسماة بيرقدار، مملوك لعائلة صهر الرئيس أردوغان، كما يقول الصحفي الأمريكي ويلر، وبالتالي فالمصلحة في استمرار دعم الميليشيات ليست تضامنية مع المتشددين الإسلاميين فحسب، ولا مالية فقط، بل “مصلحة عائلية أيضًا”، فضلًا عما يحصل عليه السماسرة من الأموال الليبية. شاهد

