تفعيل مديرية أمن وادي الشاطئ بمقرها ببراك الشاطئ

تم اليوم بمنطقة وادي الشاطئ، تفعيل مديرية الأمن، بمقرها ببراك الشاطئ، بعد ضم مديريات أمن براك، والقرضة، وادري، بحضور مدير الأمن بوادي الشاطئ، وأعيان منطقة براك، وأعضاء من المجلس البلدي لبلدية براك، الذين أكدوا دعمهم غير المحدود للمديرية.

جاء ذلك استنادا للقرار ألف وثلاثمئة وواحد وعشرين، الصادر من داخلية المؤقتة، وتنفيذا للقرار القاضي بتسلم العقيد صلاح السنوسي مهام المديرية.

حيث تم استلام وتفعيل المديرية، وجمع الضباط وضباط الصف التابعين لها، وتوعيتهم وإعطاؤهم المهام والأوامر بنشر الدوريات في المنطقة والمجاهرة بالأمن.

كما تم على هامش التسليم توزيع شهائد الشكر على عناصر مركز شرطة براك المدينة، على قيامهم بدورهم، والذين أكدوا أن المركز جاهز لتقديم الخدمات، وتوفير الأمن للمواطنين، رغم قلة الإمكانيات.

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