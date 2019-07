وزير “تعليم الوفاق” يتابع ترتيبات إعداد امتحانات الثانوية

المتوسط:

تابع وزير التعليم بحكومة الوفاق د. عثمان عبدالجليل نتائج أعمال لجنة اﻹشراف واللجان المكلفة من مديري المراكز والمصالح والهيئات واﻹدارات والمكاتب بالوزارة فيما يتعلق بترتيبات واستعداداتها ﻻمتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام 2019 – 2020 التي من المقرر اجراؤها في الدرجات والقاعات الجامعية .

جاء ذلك خﻻل اجتماع موسع عقد اليوم اﻷحد بمقر المركز الوطني لﻻمتحانات بطرابلس بحضور وكيل الوزارة لشؤون الهيئات ( د. محمد انوير ) .

واعلنت لجنة اﻹشراف بإنتهاء عملها الموكل إليها فيما يتعلق بتحديد وتوزيع القاعات اﻻمتحانية بما يتماشى مع القدرة اﻻستيعابية باﻹضافة لتوفير قاعات لطﻻب مناطق جنوب طرابلس .

وطالب عبد الجليل لجنة ” النازحين ” بضرورة التواصل المباشر مع الطلبة النازحين عن طريق اﻹعﻻن عن أرقام هواتف عبر صفحة الوزارة للعمل على تسجيلهم في أي وقت وحسب مكان سكناهم .

وأطلعت لجنة ” اﻻتصاﻻت ” الوزير بأنها على تواصل مع شركة المدار الجديد لشروع في توزيع شفرات اﻻتصال على الطلبة المتقدمين لﻻمتحانات لمساعدة الوزارة للتواصل معهم عبر الرسائل القصيرة .

وأشارت لجنة ” التغدية ” بأنها قد أقرت وجبة الإفطار لكل الطلبة وفق مواصفات حددتها مع إخصائيين في التغدية .

واستعرضت لجنة ” المواصﻻت ” أعمالها لتوفير وسائل نقل لتسهيل عملية وصول الطﻻب لمواقع اﻻمتحانات بمختلف المدن والمناطق .

