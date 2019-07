المتوسط:

أكد المتحدث بإسم عملية بركان الغضب التابع لحكومة الوفاق محمد قنونو، أن سلاح الجو نفّذ ٤ طلعات قتالية خلال ال ٢٤ ساعة الأخيرة.

وأضاف قنونو، أن الطلعات استهدفت عناصر في محيط معسكر النقلية، و استهدفت الرابعة امدادات في محيط مزدة”.

