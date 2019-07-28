خلل فني يؤخر افتتاح “جوازات العدل” بطرابلس

أكد رئيس قسم جوازات وزارة العدل في طرابلس العميد عبد السلام محمود أن إصدار الجوازات في القسم لم يبدأ بعد بسبب عدم انتهاء أعمال الصيانة التي بلغت نسبة الإنجاز فيها حوالي 90 في المائة.

وقال محمود في تصريح نشره قسم جوازات وزارة العدل طرابلس، إن السبب الرئيسي للتأخير هو وجود خلل في المنظومة بمدخل الفايبر، معربا عن أمله في أن يتم افتتاح القسم بأقرب وقت ممكن.

وأوضح أن آلية العمل ستكون عن طريق إرسال قوائم من الجهات التابعة للوزارة بالأشخاص المستهدفين بإتمام إجراءات استخراج الجواز مع توفير المستندات المطلوبة موجهة إلى مدير مكتب وزير العدل، وبعد ذلك يتم فرزها وإرسالها إلى قسم الجوازات لإتمام عملية التصوير وإصدار الجواز.

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