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خلل فني يؤخر افتتاح “جوازات العدل” بطرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس قسم جوازات وزارة العدل في طرابلس العميد عبد السلام محمود أن إصدار الجوازات في القسم لم يبدأ بعد بسبب عدم انتهاء أعمال الصيانة التي بلغت نسبة الإنجاز فيها حوالي 90 في المائة.

وقال محمود في تصريح نشره قسم جوازات وزارة العدل طرابلس، إن السبب الرئيسي للتأخير هو وجود خلل في المنظومة بمدخل الفايبر، معربا عن أمله في أن يتم افتتاح القسم بأقرب وقت ممكن.

وأوضح أن آلية العمل ستكون عن طريق إرسال قوائم من الجهات التابعة للوزارة بالأشخاص المستهدفين بإتمام إجراءات استخراج الجواز مع توفير المستندات المطلوبة موجهة إلى مدير مكتب وزير العدل، وبعد ذلك يتم فرزها وإرسالها إلى قسم الجوازات لإتمام عملية التصوير وإصدار الجواز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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