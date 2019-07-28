بوشناف يبحث سير العمل الأمني في عدد من البلديات

استقبل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، عددا من رؤساء المجالس التسييرية للبلديات وعددا من عمدائها، لمناقشة الأوضاع الأمنية في بلدياتهم وبحث احتياجات مديريات أمنها.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان الوزارة في منطقة قرنادة، مناقشة أوضاع هذه البلديات من النواحي الأمنية والخطط التي وضعتها وزارة الداخلية بما يكفل حماية أمن المواطن وكرامته، كما استكمل الاجتماع النقاط التي تم طرحها في وقت سابق اليوم خلال اجتماع وزاري ترأسه رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني لاتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لتدارك أية كوارث طبيعة خلال موسم الشتاء المقبل.

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