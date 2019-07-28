“الأعلى للدولة” يستنكر استهداف المستشفيات

أدان المجلس الأعلى للدولة القصف الجوي الذي استهدف مستشفى الزاوية الميداني المقام بطريق المطار جنوبي طرابلس، السبت، والذي نتج عنه مقتل 5 أطباء وجرح 8 من الكوادر الطبية المساعدة.

واستنكر “الأعلى للدولة” في بيان أصدره الأحد، استهداف المستشفيات والمنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر، متهما الجيش الوطني بالوقوف وراء القصف الأخير، مؤكدا أنه على تواصل مع المنظمات الصحية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بالخصوص.

ولفت المجلس إلى أن “الصمت الدولي عن هذه الجرائم الخطيرة” يشجع على الاستمرار فيها، داعيا بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ موقف من هذه الحوادث.

ودعا المجلس الأعلى للدولة حكومة الوفاق إلى مواصلة الجهود لتوفير كل الدعم اللازم للمتضررين من الاشتباكات المسلحة في كافة المدن الليبية.

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