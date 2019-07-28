سفر وعودة 1841 مصريا وليبيا و286 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 48 ساعة

المتوسط:

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى المصرية، سفر ووصول 1841 مصريا وليبيا و286 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1304 إلى الجانب الليبى، بينهم 277 مصريا و1027 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات، وصول 537 بينهم 400 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية، و120 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 120 شاحنة محملة بالبضائع، وعودة 166 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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