استقبل وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الأحد بمكتبه في ديوان الوزارة في منطقة قرنادة عددا من رؤساء المجالس التسييرية للبلديات وعددا من عمدائها، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية في بلدياتهم وبحث احتياجات مديريات أمنها.

وناقش الاجتماع أوضاع هذه البلديات من النواحي الأمنية والخطط التي وضعتها وزارة الداخلية بما يكفل حماية أمن المواطن .

