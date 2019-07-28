النائب انتصار شنيب تدعو أهالي طرابلس للوقوف مع طلائع القوات المسلحة

درنة 28 يوليو 2019 (وال) – أكدت عضو مجلس النواب انتصار شنيب دعمها الكامل لما تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية في مقارعة الإرهاب بمدينة طرابلس وتحريرها من المليشيات الإرهابية .

شنيب دعت – في تصريح خصت به وكالة الأنباء الليبية – أهالي المدينة لتكثيف جهودهم لنصرة القوات المسلحة، حتى يكون العيد عيدين “عيد الأضحي وتحرير طرابلس” .

واستشهدت النائب بما حصل في بنغازي ودرنة عند وقوف الأهالي والشباب المساند مع القوات المسلحة وتحرير المدن من كافة العناصر الإرهابية .

وطالبت شنيب المجتمع الدولي بكف تدخل السلطات التركية والقطرية في الشأن الداخلي الليبي، داعية مجلس الأمن لرفع حظر التسليح عن القوات المسلحة الليبية العربية لتحرير كافة التراب الليبي من التنظيمات الإرهابية . (وال – درنة) ع ع

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