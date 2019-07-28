كلية تقنية المعلومات بجامعة بنغازي تنظم لقاء عمل “الحوسبة الحضارية”

بنغازي 28 يوليو 2018 (وال) – نظمت كلية تقنية المعلومات جامعة بنغازي اليوم الأحد 28 يوليو 2019م لقاء عمل بعنوان: “الحوسبة الحضارية”.

واستهدف اللقاء طلاب ومعيدي الكلية، سعيا لشرح كيفية تقديم الاستشارات للجهات والمؤسسات الخدمية لتحقيق أقصى استفادة من هذا العلم الذي يعتبر جديداً على السوق الليبية.

وقال وكيل كلية تقنية المعلومات جامعه بنغازي، الدكتور محمد سالم مصباح ” نُظم لقاء العمل هذا بالكلية بهدف نشر وتحديث المعلومات لطلاب الدراسات العليا و المعيدين و أعضاء هيأة التدريس بالكلية، وكان العرض مع الدكتور عادل عنبيه الذي قدم محاضرة عن (الحوسبة الحضارية) وطرح الفكرة وعرض مراحل تطورها وماهي الخطوات الأساسية لهذا العلم وما يختص به من مجالات.(وال- بنغازي) س ع / ع ع

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