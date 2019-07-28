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مقاتلات الجيش تستهدف مواقع بطرابلس وغريان

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مصادر لـ218 أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني شن ثلاث غارات على تمركزات لمسلحي الوفاق في منطقة الكليبة بمدينة غريان.

وتأتي هذه الغارات في الوقت الذي شهدت فيه محاور القتال جنوب طرابلس هدوءا حذرا بعد يوم ساخن من الاشتباكات العنيفة التي تعد الأقوى منذ أبريل الماضي.

وأشارت المصادر أيضا إلى استهداف مقاتلات سلاح الجو لعدة محاور اليوم من ضمنها آليات وتجمعات للمجموعات المسلحة للوفاق في طريق الرملة ومحور وادي الربيع والسواني، كما شهد محيط معسكر اليرموك اشتباكات متقطعة بين الجانبين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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