مقاتلات الجيش تستهدف مواقع بطرابلس وغريان

أكدت مصادر لـ218 أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني شن ثلاث غارات على تمركزات لمسلحي الوفاق في منطقة الكليبة بمدينة غريان.

وتأتي هذه الغارات في الوقت الذي شهدت فيه محاور القتال جنوب طرابلس هدوءا حذرا بعد يوم ساخن من الاشتباكات العنيفة التي تعد الأقوى منذ أبريل الماضي.

وأشارت المصادر أيضا إلى استهداف مقاتلات سلاح الجو لعدة محاور اليوم من ضمنها آليات وتجمعات للمجموعات المسلحة للوفاق في طريق الرملة ومحور وادي الربيع والسواني، كما شهد محيط معسكر اليرموك اشتباكات متقطعة بين الجانبين.

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