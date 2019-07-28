معالي وزير الداخلية يبحث سير العمل الأمني مع عدد من بلديات مناطق شرق ليبيا

بنغازي 28 يوليو 2019 (وال) – استقبل معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف بمكتبه في ديوان الوزارة في منطقة قرنادة عددا من السادة رؤساء المجالس التسييرية للبلديات وعددا من عمدائها، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية في بلدياتهم وبحث احتياجات مديريات أمنها.

وناقش خلال الاجتماع أوضاع هذه البلديات من النواحي الأمنية والخطط التي وضعتها وزارة الداخلية بما يكفل حماية أمن المواطن وكرامته.

كما استكمل الاجتماع النقاط التي تم طرحها في وقت سابق خلال اجتماع وزاري ترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني لاتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لتدارك أية كوارث طبيعة خلال موسم الشتاء المقبل.

وكما تم مناقشة آليات وضع خطة لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية خلال موسم فصل الشتاء القادم، والتي من شأنها مواجهة الفيضانات والسيول المحتملة، على رأسها تنظيف العبارات وقنوات تصريف مياه الامطار بالبلديات التي تعرضت لمشاكل خلال فصل الشتاء الماضي، والذي تم خلاله تخصيص مبلغ 50 مليون دينار موزع على كامل البلديات. (وال – بنغازي) ر ع/ ع ع

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