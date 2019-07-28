مسؤول حجيج سبها : حجيج المنطقة الجنوبية سيتم نقلهم لطرابلس ثم إلى جدة جواً

نفى المسؤول عن حجيج مدينة سبها “ياسين عبدالوهاب” لصحيفة صدى الاقتصادية الأحد نقل حجاج المنطقة الجنوبية عبر البر إلى مدينة طرابلس.

وأوضح أن هناك رحلات جوية ستنطلق من مطار تمنهنت المدني يوم الأربعاء والخميس القادمين إلى مطار معيتيقة ومن هناك إلى مطار جدة، مضيفاً أن الحجيج بالمنطقة الجنوبية قد تم تقسيمهم على دفعتين.

وأضاف أن التجهيزات لضمان راحة الحجيج قد تم استكمالها، وأنه قد تم توزيع عدد من المشرفين على المجموعات التي سيتم نقلها تباعا بحيث يتم رعاية الحجيج وضمان راحتهم حسب قوله.

صدى الاقتصادية

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