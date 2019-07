المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد ‏المسماري ، أن خطة الجيش لدخول العاصمة طرابلس تجري كما هو مخطط.

وأضاف ‏المسماري، أن الجيش سحب بعض الوحدات من محاور في طرابلس حفاظا على سلامة المدنيين.

وأكمل ‏المسماري ، أن الجيش قطع طريق الإمداد الرئيسي بين طرابلس ومصراتة .

