«بلدي طبرق» يبحث سرعة توسعة مصفاة النفط بالمدينة المتعثر منذ سنوات

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الأحد، مع مدير عمليات ميناء الحريقة النفطي المهندس رجب سحنون ورئيس مجلس إدارة شركة الراحلة

النفطية صلاح العبيدي ومدير مكتب التخطيط العمراني محمد علي وعضو مجلس النواب عن طبرق المهندس الصالحين عبدالنبي، سرعة تفعيل القرار الصادر عن مؤسسة النفط بتوسعة مصفاة طبرق من 30 ألف إلى 300 ألف برميل يوميا لتقدم خدماتها لمدينة طبرق والمناطق المجاورة لها.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس التسييري لبلدية طبرق، عرضت شركة الراحلة للخدمات النفطية مقترحًا لإنشاء المصفاة بالتعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية داعية إلى سرعة تخصيص قطعة أرض مناسبة للمصفاة تكون بجانب المصفاة الحالية أو تكون قريبة من خط النفط الواصل بين السرير وطبرق بالتنسيق مع مكتب التخطيط العمراني.

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وقال مروان يونس الناطق الرسمي لبلدية طبرق لـ«بوابة الوسط»، إن المهندس رجب سحنون مدير عمليات ميناء الحريقة النفطي بطبرق أكد أن هناك لجنة مشكلة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط للتنسيق بين مجلس إدارة شركة الراحلة للخدمات النفطية والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج للخروج بقرار نهائي للبدء الفعلي في المصفاة المتعثرة منذ سنوات.

وتابع يونس أن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق أكد على أهمية المصفاة في مدينة طبرق لأنها ستوفر كافة المحروقات والغاز ووقود الطائرات وغيرها من المشتقات النفطية المهمة التي ستعود بالنفع على المنطقة ككل.

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