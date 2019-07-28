إصلاح كابل الألياف البصرية بشارع فينيسيا في بنغازي

أعلن مدير منطقة اتصالات بنغازي ورئيس قسم التشغيل والصيانة بشركة «هاتف ليبيا» بالمنطقة الشرقية المهندس مسعود الأوجلي انتهاء الفرق الفنية التابعة للشركة من إصلاح كابل الآلياف البصرية الرئيسي بشارع فينيسيا في مدينة بنغازي.

وقال الأوجلي لـ«بوابة الوسط» إن خدمات الاتصالات والإنترنت ستعود بشكل تدريجي بعد إصلاح كابل الآلياف البصرية الرئيسي في شارع فينيسيا التابع لشركة «هاتف ليبيا» الذي تعرض للقطع نتيجة حفر عشوائي، ما أدى إلى تذبذب خدمات الاتصالات والإنترنت في عدة مناطق وانقطاعها عن مناطق أخرى.

وناشد الأوجلي المواطنين وشركات المقاولات بعدم القيام بأي أعمال حفر عشوائية أو أعمال نظافة بآليات ثقيلة قبل الرجوع إلى الجهات المختصة، حتى لا تؤدي مثل هذه الأعمال العشوائية إلى انقطاع أو تردي الخدمات على المواطنين سواء من اتصالات أو أي خدمات أخرى.

وشهدت غالبية مناطق وأحياء مدينة بنغازي تذبذبا لخدمات الاتصالات والإنترنت وانقطاعها في أخرى نتيجة انقطاع كابل الآلياف البصرية الرئيسي في شارع فينيسيا التابع لشركة «هاتف ليبيا».

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وقال مسؤول قسم الإعلام بشركة «المدار الجديد» للاتصالات، محمد الزواوي، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن مواطنا كان يقوم بأعمال نظافة، قطع الكابل رغم وجود التحذيرات ما تسبب في انقطاع الاتصالات عن شركة المدار الجديد وليبيانا وخدمات الإنترنت في عدة مناطق، وتذبذبها في أخرى.

وأوضح الزواوي، أن مهندسي وفنيي شركة هاتف ليبيا يعملون على إصلاح العطل حاليًا حتى تعود الخدمات من جديد خلال ساعات بحسب الفرق الفنية.

وتعاني شركات الاتصالات من الأعمال العشوائية التي يقوم بها بعض المواطنين وشركات المقاولات والحفر، التي تقوم بأعمال حفر عشوائي دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مختلف مدن ومناطق ليبيا، ما يتسبب في انقطاع خدمات الاتصالات.

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