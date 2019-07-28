المسماري: قطعنا طريق الإمداد الرئيسي بين طرابلس ومصراتة

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن الجيش قطع طريق الإمداد الرئيسي بين طرابلس ومصراتة.

وأضاف المسماري في حديث لبرنامج العربية الليلة على قناة العربية إنه تم سحب بعض وحدات الجيش من محاور في طرابلس حفاظا على سلامة المدنيين.

وأردف المسماري أن خطة الجيش لدخول العاصمة طرابلس تجري كما هو مخطط.

وكان مراسل “العربية”، قد أفاد يوم السبت، بأن طيران الجيش الوطني الليبي استهدف، مواقع تابعة لحكومة الوفاق في سرت ومصراتة.

وأشار المراسل إلى أن 7 غارات جوية ضربت أهدافا عسكرية للوفاق بمدينة مصراتة الليبية، وأن قصف سلاح الجو استهدف عدة أهداف بينها غرفة التحكم بالطيران التركي المسير ومنظومة الدفاع الجوي بقاعدة مصراتة والكلية الجوية بالمدينة.

وتابع أن قصفا جويا نفذه الجيش الوطني الليبي لأول مرة على مواقع لميليشيات الوفاق في المنطقتين.

من جهة أخرى، أفادت الأنباء عن استهداف غرفة عمليات تابعة للقوات التركية التي تتحكم بالطيران المسيّر في تلك المنطقة، وأيضا غرفة عمليات أخرى، ومستودعات ذخائر.

وأضافت أنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة بمدينة مصراتة غرب البلاد، مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة للوفاق فوق مدينة ترهونة وغربها.

وكان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر قد قال إن “هدفنا هو تحرير كامل الأراضي الليبية”، مؤكدا أنه سيتم الاحتفال قريبا بالنصر بتحرير العاصمة طرابلس.

وأفصح حفتر في كلمة ألقاها الأربعاء: “سنرفع راية النصر في قلب العاصمة طرابلس قريباً”،مشيراً إلى أن”طرابلس ستصبح مدينة السلام وتستعيد دورها عاصمة لكل الليبيين”.

ودعا حفتر الجيش للحفاظ على الليبيين عند دخول العاصمة طرابلس، كما حثه على الحفاظ على المرافق العامة في طرابلس.

المصدر/ العربية.نت