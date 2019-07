باحث سياسي: العلاقات الروسية الليبية تاريخية ومميزة

المتوسط:

قال الباحث السياسي الليبي، د. محمود إسماعيل، إن “ليبيا تربطها علاقات أكثر من مميزة وتاريخية مع روسيا عل كافة المستويات والأصعدة”.

وأكمل؛ أن الإجراء الذي اتخذ ضد الباحثين الروسيين هو إجراءات قضائي، مشيرا إلى انهم أحيلوا إلى مكتب النائب العام وأن تحقيقات مستمرة في هذا الخصوص”.

ولفت إلى أن “هناك اتهامات في وجود آليات تخابر أو استخدام أسماء جمعيات لم تكن لها إجراءات موثوقة”، موضحا أن “هذه الأمور يمكن تجاوزها في ظل العلاقات الأكثر من مميزة بين البلدين، خاصة أن روسيا تسعى لحلحلة الأمور السياسية المجمدة بشكل فعلي بين الليبيين من خلال الاجتماعات المكوكية التي تحدث بين الطرفين آخرها مع وفد من نواب طرابلس”.

