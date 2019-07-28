خطة تأمين بنغازي تجمع الثني وبوشناف

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الأحد، مع معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، سير العمل الأمني في البلاد وخطة تأمين بنغازي.

ووفق بيان لـ”المؤقتة”، فقد أطلع بوشناف، الثني، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة في منطقة قرنادة، على نتائج الاجتماع الذي ترأسه السبت مع القيادات الأمنية والعسكرية المشاركة في خطة تأمين بنغازي.

وتم خلاله الاجتماع الأمني الذي عقد بمقر مديرية أمن بنغازي بحضور رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وضع الترتيبات النهائية للخطة، فيما أكد الناظوري تقديمه كافة الدعم اللوجستي للخطة.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الأركان، فقد تناول الاجتماع إعداد البرامج والخطط اللازمة للحد من الخرقات الأمنية والقضاء عليها، ووضع الصفات ذات العلاقة أمام مسؤولياتها بحال وجود أي تقصير على أن يكون التنسيق مباشرا بين رئيس الأركان ووزير الداخلية لتولي مهمة الإشراف والمتابعة ومحاسبة المقصرين.

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